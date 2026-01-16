Calciomercato Inter assalto a Mlacic | c’è l’accordo con l’Hajduk | gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L'Inter sta avanzando nel calciomercato per Mlacic, con un accordo già raggiunto con l’Hajduk Split. Tuttavia, la società aspetta ancora l’autorizzazione finale prima di completare l’operazione. Restano aggiornamenti da seguire su questa trattativa, che coinvolge un giovane talento croato e potrebbe rappresentare un nuovo investimento per il club nerazzurro.

Inter News 24 Calciomercato Inter, assalto a Mlacic: c’è l’accordo con l’Hajduk per il giovane talento croato, ma la dirigenza attende ancora il via libera. L’Inter accelera con decisione sul fronte dei giovani talenti internazionali, puntando i riflettori sulla Croazia. Al centro delle trattative c’è Luka Mlacic, difensore centrale classe 2005 dell’ Hajduk Spalato, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico per fisicità e visione di gioco. I dettagli dell’operazione tra i club. A fare il punto sulla situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

