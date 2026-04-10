Muffa in casa l'esperto ISS avverte sui rischi | Pulizia fatta male aumenta inquinamento indoor

La presenza di muffa in casa si manifesta con macchie sui muri e un odore di umido nell’aria. L’Istituto Superiore di Sanità ha precisato che una pulizia inadeguata può peggiorare la qualità dell’aria interna, aumentando l’inquinamento indoor. La muffa rappresenta un problema comune, e l’esperto ha indicato le precauzioni da seguire per eliminare correttamente la presenza di muffa senza rischi aggiuntivi.

Macchie sul muro, odore di umido nell'aria sono i segnali della presenza di muffa. L'esperto dell'Istituto Superiore di Sanità ci spiega quali sono i rischi e come affrontarla in sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stop Muffa in casa: 3 Trucchi Veloci

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Odore di muffa in casa: ecco la causa nascosta e come eliminarloScopri le cause nascoste dell'odore di muffa in casa e segui i nostri consigli efficaci per eliminarlo definitivamente. Respira aria fresca e sana! socialperiodico.it

Eliminare l’umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoUmidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. lavorincasa.it

I due erano già stati accusati di omicidio colposo per la morte di un altro figlio. Il piccolo di appena 15 giorni era su un materasso fra muffa e calcinacci x.com

EMERGENZA ABITATIVA I residenti denunciano da tempo pareti nere di muffa, condensa persistente, impianti precari e accessi insicuri. Per i tecnici i locali sono inadatti. #lattacco #foggia #emergenza #case - facebook.com facebook