Voli cancellati in Medio Oriente la spiegazione dell'esperto | I rischi non sono solo i missili sull'Iran

Dopo le tensioni tra Iran e Israele, molte rotte aeree nel Medio Oriente sono state sospese per motivi di sicurezza. Gli esperti segnalano che i voli civili sono stati cancellati non solo per il rischio di attacchi missilistici, ma anche a causa di problemi tecnici e di criticità operative. Questa situazione ha portato a variazioni nei programmi di volo e a una riduzione delle rotte disponibili nella regione.

Dopo le tensioni tra Iran e Israele, i cieli mediorientali sono off-limits per i voli civili. Oltre al rischio missilistico, pesano però altre criticità tecniche e di sicurezza. Fanpage.it ha intervistato il comandante ANPEC Danilo Recine per analizzare i retroscena operativi dietro la chiusura degli spazi aerei nelle zone ad alta tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “L’Iran combatte per sopravvivere, potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale”: l’analisi dell’espertoEmmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran... “L’Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno”: l’analisi dell’esperto ISPIL'Iran continua a essere attraversato da proteste che intrecciano crisi economica, repressione e crescente perdita di legittimità del regime. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente Temi più discussi: A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati; Medio Oriente: i voli cancellati a causa della guerra superano quota 12.300; Cancellati oltre 12.300 voli per la guerra in Medio Oriente; Guerra in Medio Oriente, il caos dei viaggi: 2 milioni di passeggeri a terra e 5 miliardi di danni al turismo. Voli cancellati per la guerra in Medio Oriente: cosa devono fare i passeggeriLa chiusura di ampie porzioni di spazio aereo sta causando disagi in tutto il mondo: «Le compagnie devono comunque garantire assistenza» ... lanuovaprovincia.it Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiCentinaia di voli cancellati anche a Fiumicino. L'intera area regionale coinvolta nel conflitto è diventata una zona ad altissimo rischio per l’aviazione civile ... ilfaroonline.it Guerra in Medio Oriente, l’export italiano sotto pressione: le regioni più esposte https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/medio-oriente-export-italiano/ - facebook.com facebook A #Seoul gli automobilisti sudcoreani corrono a fare rifornimento, con lunghe code alle stazioni di servizio, dopo l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto in Medio Oriente. x.com