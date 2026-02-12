Intesa Simest–Msc Crociere | Così promuoveremo la crescita della filiera crocieristica

Simest e Msc Crociere hanno firmato un accordo per sostenere la crescita della filiera crocieristica italiana. La società del Gruppo Cdp e la divisione crociere del gigante mondiale puntano a facilitare nuovi investimenti e a rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. L’obiettivo è creare più opportunità e rendere il settore più competitivo, sia a livello locale che globale.

Simest, società del Gruppo Cdp per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la divisione Crociere del Gruppo Msc, tra i leader globali del settore, hanno sottoscritto un Protocollo di filiera per promuovere nuovi investimenti a sostegno della competitività sui territori e della crescita sui mercati internazionali delle imprese italiane che operano nella filiera della compagnia. La divisione Crociere del Gruppo Msc è oggi la terza compagnia di crociere al mondo e leader in Europa, con una presenza consolidata e in espansione in Nord America. Può contare su una flotta di 25 navi moderne, operative su cinque continenti, con itinerari in oltre 100 Paesi e più di 300 destinazioni, facendo leva su una filiera italiana altamente qualificata.

