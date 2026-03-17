Mr Nobody Against Putin e la morte russa per asfissia

Da ilfoglio.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di individui anonimi si oppone a Vladimir Putin in Russia, portando avanti una lotta silenziosa e senza riconoscimenti pubblici. Questi persone, spesso sconosciute tra loro, si trovano a sfidare il potere senza apparente leadership o organizzazione formalizzata. La loro azione si svolge in un contesto di clandestinità, lontano dai riflettori e dalle cronache ufficiali.

La battaglia in Russia contro Vladimir Putin è una questione di anonimato, la combatte un manipolo di signori e signore nessuno, che spesso fra loro neppure si conoscono. A lottare contro il regime del Cremlino non sono più nomi importanti, oppositori famosi, volti noti. La resistenza è piccola, è quotidiana, millimetrica. E’ una battaglia continua contro la mostrificazione della società, contro la restrizione delle libertà. La Russia o marcia come un plotone di zombi o soffoca e la storia verissima raccontata nel film che ha vinto l’Oscar come miglior documentario, “Mr Nobody against Putin” di David Borenstein, è l’osservazione di un soffocamento lento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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© Ilfoglio.it - “Mr Nobody Against Putin” e la morte russa per asfissia

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