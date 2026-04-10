Il Consorzio della mozzarella ha lanciato un appello, segnalando come i costi elevati e le incertezze sul mercato possano mettere a rischio l’intera filiera. Nel frattempo, il prezzo del gas ha registrato un aumento del 70% rispetto a poche settimane fa, mentre negli aeroporti di tutto il mondo si continua a temere una carenza di kerosene, con allarmi che diventano sempre più frequenti.

Il picco del gas ha già toccato il 70% di incremento rispetto a poche settimane fa, mentre l’allarme kerosene negli aeroporti di tutto il mondo è ormai quotidiano, con inevitabili ripercussioni sui costi di produzione e di trasporto della filiera e sul caro-carrello per le famiglie. Stavolta, insomma, non è come all’epoca degli annunci sui dazi del presidente Usa Trump, che non hanno escluso il comparto agroalimentare ma il cui impatto è stato in parte meno pesante di quanto si temeva. No, stavolta al Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop temono davvero che le conseguenze della guerra in Iran possano seriamente compromettere l’export del prodotto, annullando di fatto il significativo margine di crescita registrato nel 2025 (l’anno si è chiuso con un importante +3,5%, pari a 57. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mozzarella, Sos del Consorzio: «Costi alti e troppe incertezze, la nostra filiera può collassare»

Mozzarella Dop, l’allarme del Consorzio: “Costi alle stelle per la crisi in Iran”. A rischio export e filieraLa crisi internazionale legata al Golfo e all’Iran colpisce anche uno dei simboli dell’agroalimentare campano.

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