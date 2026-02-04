Mozzarella Dop Campania la prima del Consorzio alla Bit Milano
Il Consorzio di Tutela ha fatto il suo debutto alla fiera Bit di Milano, in scena dal 10 al 12 febbraio. Qui, i rappresentanti hanno presentato la mozzarella di bufala campana, sottolineando non solo la sua qualità riconosciuta a livello mondiale, ma anche le radici storiche profonde che la rendono unica. La presenza al salone milanese segna un passo importante per valorizzare un prodotto simbolo della tradizione campana.
Il Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano (10-12 febbraio), dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua attualità di eccellenza mondiale ma valorizzandone le radici storiche.
