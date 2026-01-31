I Carabinieri di Giugliano, insieme ai colleghi della Tenenza di Sant’Antimo e ai funzionari dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno fatto un blitz in un locale molto frequentato della zona. Durante il controllo, hanno riscontrato diverse irregolarità, che hanno portato a sanzioni e alla segnalazione delle problematiche riscontrate. La movida della zona si mantiene sotto stretta osservazione.

Controlli a tappeto nei locali della movida. Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della compagnia di Giugliano, con il supporto dei militari della locale Tenenza e del personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un’ispezione in un noto locale notturno della zona. Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità, sia sotto il profilo sanitario sia in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Le criticità riscontrate riguardano la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, oltre a carenze nell’igiene degli ambienti e delle attrezzature utilizzate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Controlli nella movida a Sant’Antimo: in un noto locale riscontrate irregolarità

Approfondimenti su SantAntimo Movida

Questa notte i Carabinieri di Giugliano e i vigili dell’Asl sono entrati in un locale di Sant’Antimo.

Nelle recenti verifiche condotte dalle autorità nella zona della pescheria di Catania, sono state riscontrate irregolarità in un ristorante locale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su SantAntimo Movida

Argomenti discussi: Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euro - AgrigentoNotizie; Movida al Vomero, controlli a tappeto: che cosa è stato scoperto; Napoli, controlli al centro storico nelle zone della movida; Controlli intensificati in locali e sale da ballo, il vertice in Prefettura: Sicurezza per i frequentatori della movida barese.

Controlli a tappeto nei luoghi della movida: scatta il blitz interforzeVerifiche su locali e strade ad alta affluenza giovanile: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, un caso con rilevanza penale ... ravenna24ore.it

Stretta sulla movida a Napoli, più controlli nei locali dopo la tragedia di Crans MontanaLe circolari diramate dal prefetto di Bari dispongono controlli di ricognizione e verifica delle attività svolte dagli esercizi commerciali ... internapoli.it

#SantAntimo - Blitz di Carabinieri e #AslNapoli2Nord in noto locale notturno,riscontrate diverse difformità sanitarie e di sicurezza #Cronaca #Controlli #Carabinieri #Asl #Locali #NanoTV - facebook.com facebook