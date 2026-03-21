Il nuovo Teatro di Fiesole ha ospitato la premiazione del "Giglio da Corsa", il campionato dell’Automobile Club Firenze che celebra le eccellenze motoristiche provinciali. Dalla regolarità al kart, i protagonisti della stagione 2025 hanno ricevuto i riconoscimenti dalle autorità.Il sindaco Cristina Scaletti ha sottolineato il valore sportivo e culturale delle competizioni automobilistiche per il territorio fiesolano, mentre il presidente del comitato regionale di ACI Leonardo Acquaviva ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole nelle competizioni e il ruolo fondamentale degli ufficiali di gara. Significative, nella settimana della donna, le presenze femminili, a dimostrazione della loro passione in un ambito tradizionalmente maschile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motori. "Giglio da Corsa», tutti i premi della stagione. E Faggioli annuncia il ritorno in Colorando nel 2026

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Il Teatro di Fiesole ha ospitato oggi la premiazione del Giglio da Corsa 2025, il campionato provinciale promosso dall’Automobile Club Firenze. Durante la cerimonia sono stati premiati i protagonisti della stagione automobilistica, tra cui il pilota Simone Faggio facebook