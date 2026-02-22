Missione alle Olimpiadi | Stare accanto agli atleti è un’emozione unica

Una missione alle Olimpiadi ha portato un team di accompagnatori a vivere un’esperienza intensa, perché stare vicino agli atleti permette di condividere le loro sfide e le emozioni sul campo. La presenza diretta si traduce in supporto concreto, mentre le medaglie conquistate aumentano la soddisfazione. Gli accompagnatori, infatti, seguono con attenzione ogni momento delle gare, pronti a intervenire in caso di necessità. La loro presenza si fa sentire in modo tangibile durante l’evento.

Guardare i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina in televisione è già emozionante di suo soprattutto con passare dei giorni e con l’appesantirsi del medagliere dell’Italia. Oltre e dietro ai protagonisti e ai loro team c’è un’ immensa macchina organizzativa di cui si riesce a percepire dagli schermi solo un concitato andirivieni. Fra di loro c’è un giovane maceratese di 26 anni - caporale dell’esercito italiano - appartenente al corpo degli alpini. È Tommaso Grattini. Qual è la sua attività nel contesto dei Giochi Olimpici Invernali? "Faccio parte dell’Ufficio Protocol della Joint Task Force - spiega il caporale, che da quattro anni presta servizio ad Aosta - creata dal Ministero della Difesa in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi, la sorella Irene: “Ero sugli spalti, un’emozione unica”Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, una vittoria che ha fatto esplodere di gioia la sorella Irene, presente sugli spalti.

La parrucchiera Adele valorizza la bellezza alle Olimpiadi: "Emozione unica"Adele, la parrucchiera che ha curato le acconciature alle Olimpiadi, racconta l’esperienza come un momento indimenticabile.

Stamattina sveglia mattutina per andare in missione a #Bergen . All'aeroporto di #Oslo trovo una traccia delle Olimpiadi invernali di @milanocortina26 Buona sfida ai team italiano e norvegese che si stanno contenendo le prime posizioni nel medagliere olimpi x.com

