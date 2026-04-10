La galleria ‘The Floor’ ospita una mostra dedicata a Baldo Diodato, artista di origini napoletane. L’esposizione presenta una selezione di sue opere, includendo dipinti e installazioni realizzate negli ultimi anni. La rassegna si sviluppa attraverso diverse sale, offrendo una panoramica completa del percorso artistico di Diodato. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese, con ingresso libero nei giorni feriali.

Una mostra che celebra Baldo Diodato, visionario artista di origini napoletane, e i suoi oltre sessant’anni di carriera, vissuti tra Napoli, New York e Roma, le cui tracce – le impronte – saranno esposte presso la galleria ‘The Floor’, a Roma, che dedica al maestro l’evento d’inaugurazione della stagione espositiva. Dalla minimal pop-art degli esordi ai frottage museali di Philadelphia, fino ai monumentali sampietrini di metallo: una retrospettiva circolare su uno dei principali artisti italiani delle ultime epoche, che ha attraversato il tempo cercandone il segno, la testimonianza. L’impronta. Chi è Baldo Diodato. Baldo Diodato è tra gli artisti italiani più interessanti della sua generazione, per la capacità di rileggere la storia architettonica e sociale dei luoghi attraverso un linguaggio plastico di derivazione minimalista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mostre, la galleria ‘The Floor’ celebra l’artista Baldo Diodato

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Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele Vagnato x.com