Lutto nel mondo dell’hip hop morto a 25 anni Lil Poppa

Il rapper statunitense Lil Poppa, nome di Janarious Mykel Wheeler, è morto all'età di 25 anni a causa di complicazioni di salute. La notizia ha sconvolto i fan e il mondo della musica urbana, poiché il giovane artista aveva appena pubblicato un nuovo album. Lil Poppa si era fatto conoscere con testi diretti e uno stile riconoscibile, attirando molti giovani. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama dell’hip hop, lasciando in sospeso il suo futuro artistico. La famiglia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

(Adnkronos) – Il rapper statunitense Lil Poppa, nome d'arte di Janarious Mykel Wheeler, è morto all'età di 25 anni. La notizia è stata confermata dall'ufficio del medico legale della contea di Fulton, in Georgia, che ha riferito che il decesso è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. Le cause della morte sono al momento .