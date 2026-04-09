Morto Afrika Bambaataa pioniere dell’hip hop Aveva 67 anni

Da ilgiornale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica rap si è svegliato con la notizia della scomparsa di Afrika Bambaataa, figura fondamentale nell’evoluzione dell’hip hop. Aveva 67 anni e la sua morte ha suscitato commenti tra artisti e appassionati. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno significativo nel genere. La notizia si diffonde attraverso i media e le piattaforme online, confermando la fine di un’epoca.

Il mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni. Si è spento nelle prime ore del mattino in Pennsylvania a causa di complicazioni legate a un tumore. La sua carriera musicale è stata una delle più importanti per la nascita e lo sviluppo della cultura hip hop, di cui è stato uno dei principali pionieri a livello globale. Dalle strade del Bronx alla nascita di un movimento. Lance Taylor, suo vero nome, è cresciuto nel Bronx, a New York, in un contesto difficile ma ricco di fermento culturale. Da giovane entrò nella gang dei Black Spades, arrivando rapidamente a ricoprire un ruolo di rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anni

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