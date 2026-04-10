Il 24 novembre 2024, un incidente in scooter si è verificato al termine di un inseguimento con i carabinieri, provocando la morte di Ramy Elgaml. Un amico di Elgaml ha dichiarato che le forze dell’ordine si sarebbero comportate con prepotenza e tracotanza durante il fatto. Fares Bouzidi, alla guida dello scooter, sarà sottoposto a un processo d’appello previsto per giugno.

Milano, 10 aprile 2026 – Il 24 novembre 2024 Fares Bouzidi era alla guida dello scooter che si schiantò al termine di un inseguimento con i carabinieri, causando la morte di Ramy Elgaml. Per lui, 22 anni, il 17 giugno si aprirà davanti alla seconda penale della Corte d'Appello di Milano, il processo di secondo grado, dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione rimediata nel giugno dello scorso anno con rito abbreviato, per resistenza a pubblico ufficiale in un filone del procedimento sulla morte del 19enne egiziano. Altri due carabinieri sono stati indagati dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, deceduto nello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, per l’amico Fares processo d’appello a giugno. “Dai carabinieri prepotenza e tracotanza”

Accusato di aver rubato una moto a CityLife: arrestato Fares Bouzidi, il 23enne amico di Ramy ElgamlFares Bouzidi è stato arrestato a Milano il 7 febbraio con l'accusa di furto aggravato.

Milano, arrestato Fares Bouzidi a CityLife, amico di Ramy Elgaml accusato del furto di moto Yamaha Teneré da oltre €15milaL’allarme è scattato qualche minuto dopo le 23 di sabato 7 febbraio, quando un residente ha chiamato il 112 segnalando la presenza di due ragazzi che...

Temi più discussi: Caso Ramy Elgaml, pm chiedono il processo per carabiniere per omicidio stradale; Morte di Ramy, chiesto il rinvio a giudizio di 7 carabinieri e dell’amico della vittima; Ramy, chiesto il processo per il carabiniere e per l'amico del 19enne morto a Milano: per i pm fu omicidio stradale; RAMY ELGAML: LA PROCURA CHIEDE IL PROCESSO PER SETTE CARABINIERI.

Caso Ramy Elgaml, pm chiedono il processo per carabiniere per omicidio stradaleL’agente era al volante dell’auto che ha inseguito per 8km lo scooter guidato da Fares Bouzidi con a bordo Ramy Elgaml. Anche per Bouzidi la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con ... tg24.sky.it

Per i pm la morte di Ramy Elgaml fu omicidio stradale: chiesto il processo per un carabiniere e l’amico che guidava lo scooterLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il militare al volante dell'auto che inseguì lo scooter per le strade di Milano il 24 novembre 2024 ... dire.it

RAMY, CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI UN CARABINIERE E DI FARES PER OMICIDIO STRADALE. SEI I MILITARI SOTTO ACCUSA PER DEPISTAGGIO A distanza di un anno e mezzo dalla morte di Ramy ElGaml, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio - facebook.com facebook

La Procura di Milano chiede il processo per la morte di Ramy Elgaml: sotto accusa sia il carabiniere alla guida sia il fuggitivo, con ipotesi di depistaggio e falso x.com