Accusato di aver rubato una moto a CityLife | arrestato Fares Bouzidi il 23enne amico di Ramy Elgaml

Questa mattina a Milano, Fares Bouzidi, 23 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato una moto da 15mila euro nel quartiere CityLife. Secondo le forze dell’ordine, Bouzidi e un 24enne avevano preso di mira il veicolo e poi sono stati fermati poco dopo il colpo. L’arresto arriva a poche settimane dall’identificazione di Bouzidi come amico di Ramy Elgaml, coinvolto in altri episodi di cronaca. La polizia prosegue le indagini per chiarire eventuali collegamenti e altri dettagli sulla

Fares Bouzidi (amico di Ramy Elgaml) ricorre contro la condanna: "Dispresso incompatibile con l'esercizio della funzione pubblica" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

