Milano arrestato Fares Bouzidi a CityLife amico di Ramy Elgaml accusato del furto di moto Yamaha Teneré da oltre €15mila

Un uomo di 29 anni, Fares Bouzidi, è stato arrestato a Milano, nel quartiere CityLife. La polizia lo ha fermato dopo una segnalazione di un residente, che ha visto due ragazzi spingere una moto in via Elba. La motocicletta, una Yamaha Teneré del valore di oltre 15mila euro, era stata recentemente rubata. Bouzidi era con un amico, già noto alle forze dell’ordine, che si sospetta abbia un legame con il furto. L’arresto è avvenuto poco dopo le 23 di sabato sera, quando

L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 23 di sabato 7 febbraio, quando un residente ha chiamato il 112 segnalando la presenza di due ragazzi che stavano spingendo una moto in via Elba. poliziotti hanno intercettato i sospetti in via Pirandello, nella zona di CityLife, dove nel frattempo erano s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, arrestato Fares Bouzidi a CityLife, amico di Ramy Elgaml accusato del furto di moto Yamaha Teneré da oltre €15mila Approfondimenti su CityLife Milano Accusato di aver rubato una moto a CityLife: arrestato Fares Bouzidi, il 23enne amico di Ramy Elgaml Questa mattina a Milano, Fares Bouzidi, 23 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato una moto da 15mila euro nel quartiere CityLife. Fares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, nel quartiere di CityLife. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su CityLife Milano Argomenti discussi: Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una moto; Milano, Fares Bouzidi arrestato in via Pirandello per il furto di una moto. Guidava lo scooter dello schianto in cui morì Ramy; Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml; Arrestato per furto di moto Fares Bouzidi. Guidava lo scooter su cui morì Ramy. Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi, il giovane alla guida dello scooter con a bordo RamyIl 22enne, alla guida dello scooter inseguito dai carabinieri la notte dell’incidente, fermato mentre spostava una Yamaha da 15mila euro appena rubata. affaritaliani.it Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi: il giovane che guidava lo scooter su cui morì RamyÈ stato arrestato a Milano Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che a novembre del 2024 era alla guida dello scooter che costò la vita al 19enne ... dire.it La Polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, con l’accusa di furto aggravato di una moto. Il giovane è noto alle cronache perché era alla guida dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne morto in un incidente stradale nel novemb facebook Milano: in manette #FaresBouzidi, guidava lo scooter su cui morì Ramy. Per l’amico del 19enne morto a novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri l’accusa è di aver rubato una moto in zona City Life x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.