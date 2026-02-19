Comunicato Stampa | ' Fuga dalla montagna Elogio funebre o nuovo futuro?'

Angela Pederiva, giornalista de ‘Il Gazzettino’, ha moderato una discussione online dalle Dolomiti, incentrata sul crescente spopolamento delle zone montane. La sua presenza ha portato l’attenzione alle difficoltà affrontate dai residenti e alle sfide di mantenere vive le comunità di alta quota. Durante l’incontro, si sono analizzate le cause di questa fuga e le possibili soluzioni per rilanciare i territori. La discussione si è concentrata sulle strategie concrete per riqualificare le Terre Alte e favorire un nuovo sviluppo.

Ha moderato la presentazione, collegata via web dalle Dolomiti, la giornalista de 'Il Gazzettino' Angela Pederiva, la quale ha toccato, tra altri, i temi del vivere la montagna, dello spopolamento, delle criticità e delle esigenze dei territori montani, della possibilità di costruire un futuro per le Terre Alte. Il consigliere regionale Riccardo Barbisan, che ha fortemente voluto presentare qui, presso la sede dell'Assemblea legislativa veneta, il libro di Andrea De Bernardin, ha subito confidato che "la montagna, e quella bellunese in particolare, è legata ai miei ricordi d'infanzia, come turista invernale, assieme alla mia famiglia.