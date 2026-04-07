Bomba all' impresa funebre inchiesta in corso | l' ipotesi racket

Un’esplosione ha danneggiato un’impresa funebre situata in via XXV Luglio a Cava de' Tirreni durante la notte. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare eventuali responsabilità e verificare se l’episodio possa essere collegato a un’ipotesi di racket. La dinamica dell’accaduto e le testimonianze finora raccolte sono al centro delle verifiche in corso.

Proseguono le indagini per scoprire chi c'è dietro la bomba esplosa, giorni fa, a Cava de' Tirreni, contro la "Casa del Commiato" Si indaga a 360 gradi per scoprire chi è dietro l'esplosione che ha colpito la "Casa del Commiato" a Cava de' Tirreni, giorni fa, in piena notte, in via XXV Luglio. Tra le ipotesi c'è anche quella del racket, con le organizzazioni criminali a rendere complicata la vita agli imprenditori del posto. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine. Secondo i rilievi della sezione scientifica e dei Vigili del Fuoco, a causare i danni - stimati in circa 20.000 euro - è stata una bomba carta di fattura artigianale, dotata di un potenziale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Bomba fuori la pizzeria, serrande distrutte e caos. Ipotesi racket, indaga la Dda Legalità, Comune e “SOS Impresa” insieme contro racket e usuraOggi a Palazzo di Città Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS IMPRESA AVELLINO APS hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “A favore della... Argomenti più discussi: Bomba all'impresa funebre, inchiesta in corso: l'ipotesi racket; Cava de' Tirreni, bomba all'agenzia funebre: Non ci fermeranno mai; Bomba contro agenzia funebre a Cava de’ Tirreni, il boato sentito a chilometri; Bomba all’agenzia funebre, caccia ai responsabili - Salernonotizie.it. Una zona chiusa, un uomo sotto copertura e una bomba da disinnescare: l’impossibile sta per accadere Brick Mansion, in seconda serata su #Italia1! - facebook.com facebook La bomba di Pasqua e le manovre di #Orbán nella settimana del voto x.com