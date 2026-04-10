Monza saluta Mario Colombo | Duomo gremito per l’ultimo abbraccio al patron di Colmar

A Monza, il Duomo ha accolto con un grande afflusso di persone l’ultimo saluto a Mario Colombo, patron di Colmar. La cerimonia funebre ha visto un cappello degli Alpini poggiato sulla bara, simbolo di riconoscimento e rispetto. La partecipazione è stata numerosa, con cittadini e amici che hanno condiviso il momento di commozione. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa, mentre il silenzio ha avvolto l’intera cerimonia.

Monza – Un cappello degli Alpini posato sulla bara, come un sigillo di semplicità e di valori incrollabili. Attorno, u na città intera raccolta nel silenzio. Il Duomo di Monza gremito fino all’ultimo posto, eppure incapace di contenere tutti coloro che ieri hanno voluto salutare Mario Colombo, presidente di Colmar, scomparso all’improvviso il giorno di Pasquetta, lo scorso 6 aprile, a Madonna di Campiglio, la località che amava e che lo aveva accolto come cittadino onorario. La moglie Alessandra, i figli Stefano e Francesco, la sorella Laura: la famiglia era lì, stretta in un dolore composto, circondata da tantissimi dipendenti, amici, cittadini comuni, autorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza saluta Mario Colombo: Duomo gremito per l’ultimo abbraccio al patron di Colmar Leggi anche: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore Morto Mario Colombo, il patron di Colmar che ha vestito lo sport: patrimonio ed ereditàÈ morto Mario Colombo, il presidente della Manifattura Mario Colombo, figura chiave dietro diversi marchi sportivi, non solo quello di famiglia... Temi più discussi: Oggi l'ultimo saluto a Mario Colombo, l'imprenditore della Colmar con Monza nel cuore; L’ultimo saluto a Mario Colombo: nel Duomo di Monza i funerali del presidente di Colmar; L'addio al presidente della Colmar: morto Mario Colombo, l'uomo che ha vestito lo sci italiano nel mondo; Morto Mario Colombo, patron di Colmar. Era il presidente dell'azienda di famiglia creatrice del marchio, a 71 anni la scomparsa improvvisa. Monza si ferma per mister Colmar: attesa e commozione in città, i big dello sport alla camera ardente e il ricordo alla CameraMonza in attesa dei funerali di Mario Colombo: dopo la camera ardente Colmar, la città si prepara all’ultimo saluto a mister Colmar. monza-news.it L’ultimo saluto a Mario Colombo: nel Duomo di Monza i funerali del presidente di ColmarUn momento che si preannuncia partecipato, nel segno del rispetto e della riconoscenza verso una figura che ha segnato profondamente il tessuto economico e sociale del territorio. mbnews.it La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti - facebook.com facebook La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti x.com