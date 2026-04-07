È venuto a mancare Mario Colombo, noto per essere stato il presidente della Manifattura Mario Colombo. Tra le sue attività, ha rivestito ruoli di rilievo nel settore sportivo, gestendo marchi come Colmar e Adidas Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dell’industria sportiva e delle aziende associate.

È morto Mario Colombo, il presidente della Manifattura Mario Colombo, figura chiave dietro diversi marchi sportivi, non solo quello di famiglia Colmar, ma anche Adidas Italia. Mario Colombo, con la sua passione per lo sci, ha vestito anche gli azzurri. L’azienda ha superato i 100 anni di attività nel 2023, chiudendo con un fatturato di 115 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022 (+9,5%). Un trend che è proseguito anche negli anni successivi e che ora sarà portato avanti dalla quarta generazione del marchio di famiglia. Chi era Mario Colombo?. Mario Colombo, classe 1954, nato e cresciuto a Monza, era il nipote del fondatore della Manifattura Mario Colombo e marchio Colmar. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morto Mario Colombo, il patron di Colmar che ha vestito lo sport: patrimonio ed eredità

Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoAddio a Mario Colombo, 71 anni, presidente della Manifattura Mario Colombo e figura chiave nello sviluppo internazionale del marchio Colmar.

Morto Mario Colombo, mister Colmar: ha vestito i più grandi dello sciFino all’ultimo, anche se era malato da tempo, è rimasto lucidissimo e le sue condizioni sembravano tutto sommato accettabili.

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