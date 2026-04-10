Monza Open | Landaluce e Prizmic volano ai quarti di finale

Al Monza Open, il campo centrale dell’Atkinsons si appresta ad accogliere una giornata di grande tennis, dopo che giovedì 9 aprile si sono disputati gli ottavi di finale. Tra i match svolti, alcuni giocatori sono riusciti a superare il turno e accedere ai quarti di finale, segnando un momento importante della competizione. La giornata promette ulteriori incontri di rilievo, con atleti pronti a confrontarsi sui campi di Monza.

Il campo centrale dell'Atkinsons Monza Open si prepara a una giornata di altissimo livello sportivo dopo il turno degli ottavi di finale conclusosi giovedì 9 aprile. Il torneo lombardo vede l'avvicinamento ai quarti di finale con la conferma del talento dei giovani promesse del circuito e una distribuzione delle teste di serie che premia quasi totalmente i favoriti, fatta eccezione per un solo atleta italiano. L'atmosfera a Monza è carica di elettricità agonistica. Nella sessione pomeridiana di . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza Open: Landaluce e Prizmic volano ai quarti di finale Australian Open, Musetti e Sinner volano ai quartiAGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Australian Open, nessun intoppo per Alcaraz e Zverev che volano ai quartiAGI - Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell'Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento del Melbourne Park. Temi più discussi: Monza Open: Bellucci-Travaglia e Landaluce-Gaston per un posto in semifinale. Eliminato Cecchinato; ATP Challenger Monza: volano ai quarti i giovani Landaluce e Prizmic, bene anche Royer e Gaston; Challenger Monza: Collignon e Landaluce partono forte, subito fuori Nardi; È iniziato l'Atkinsons Monza Open 2026, un torneo pieno di tennisti di qualità e che non vuole smettere di crescere. Tennis, Atkinsons Monza Open 26: riparte forte il detentore del titolo Collignon, ok LandaluceLa grafia cambia, da vamos Rafa a vamos Rapha, ma l’urlo suona esattamente allo stesso modo. L’incitamento che per anni ha animato le gesta di Nadal, a lungo dominatore nei più importanti tornei ... monza-news.it Tennis, Quarti di finale stellari all’Atkinsons Monza Open 26Nel 2025 l’Atkinsons Monza Open del talento spagnolo Martin Landaluce era durato due soli match, nei quali aveva raccolto più perplessità che buone indicazioni. Dodici mesi più tardi, invece, i suoi ... monza-news.it Pomeriggio a Monza presso il " Villa Reale Tennis Monza " . "Atkinsons Monza Open 26" Royal Tennis show Torneo del circuito "ATP Challenger Tour categoria 125 ". Dal 5 al 12 Aprile. Su campo in terra rossa le promesse del Tennis Mondiale. Ho assistito s - facebook.com facebook