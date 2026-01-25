Australian Open nessun intoppo per Alcaraz e Zverev che volano ai quarti

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev proseguono senza ostacoli nel torneo dell’Australian Open, raggiungendo i quarti di finale. La competizione, disputata sul cemento di Melbourne Park, vede i due tennisti consolidare la loro presenza tra i migliori del torneo, confermando le aspettative di una delle edizioni più interessanti del primo Slam stagionale.

AGI - Carlos Alcaraz  accede ai quarti di finale  dell' Australian Open, primo  Slam stagionale  in corso sul  cemento  del  Melbourne Park. Stesso risultato, in scioltezza, per  Alexander Zverev,  testa di serie numero 3, che si è sbarazzato in tre set (6-2 6-4 6-4) dell'argentino  Francisco Cerundolo, 18esima forza del seeding, e attende il vincente del match tra il russo  Daniil Medvedev  (11) e l'americano  Learner Tien. Alcaraz batte Paul in tre set . Il  numero uno del mondo  invece ha battuto in  tre set   Tommy Paul  con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, in poco meno di due ore e quaranta, eguagliando così il  miglior risultato in carriera  ottenuto 'Down Under'. 🔗 Leggi su Agi.it

