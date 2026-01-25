australian open nessun intoppo per alcaraz e zverev che volano ai quarti

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev proseguono senza ostacoli nel torneo dell’Australian Open, raggiungendo i quarti di finale. La competizione, disputata sul cemento di Melbourne Park, vede i due tennisti consolidare la loro presenza tra i migliori del torneo, confermando le aspettative di una delle edizioni più interessanti del primo Slam stagionale.

AGI - Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell' Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento del Melbourne Park. Stesso risultato, in scioltezza, per Alexander Zverev, testa di serie numero 3, che si è sbarazzato in tre set (6-2 6-4 6-4) dell'argentino Francisco Cerundolo, 18esima forza del seeding, e attende il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (11) e l'americano Learner Tien. Alcaraz batte Paul in tre set . Il numero uno del mondo invece ha battuto in tre set Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, in poco meno di due ore e quaranta, eguagliando così il miglior risultato in carriera ottenuto 'Down Under'. 🔗 Leggi su Agi.it

