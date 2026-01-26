Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), consolidando la propria presenza nel torneo. Entrambi i tennisti italiani continuano a dimostrare un buon livello di forma, offrendo interessanti prospettive per le prossime sfide.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, Musetti e Sinner volano ai quarti

Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open, in cui domani sfiderà il serbo Djokovic #ANSA. - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com