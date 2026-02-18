Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza
Giuseppe Redaelli rimane alla guida dell’Autodromo Nazionale Monza dopo che la società ha deciso di confermarlo alla presidenza, mantenendo stabile la gestione del circuito. La decisione arriva in un momento in cui l’impianto si prepara ad ospitare nuovamente il Gran Premio d’Italia di Formula 1, uno degli eventi più attesi dell’anno. Con questa scelta, Monza intende garantire continuità e rafforzare il suo ruolo nel mondo del motorsport internazionale.
L’Autodromo Nazionale Monza Sias Spa conferma Giuseppe Redaelli alla presidenza e nomina il nuovo consiglio d’amministrazione, rafforzando la continuità gestionale dello storico impianto brianzolo, punto di riferimento del motorsport internazionale e sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nel nuovo Cda, oltre a Redaelli, figurano: Aldo Bonomi, presidente dell’ Automobile Club Brescia. Giovanna Cipolla, presidente dell’ Automobile Club Bolzano. Paolo Longoni, vicepresidente dell’ Automobile Club Milano, che assume anche la carica di vicepresidente. Marfisa Luciani, presidente dell’ Automobile Club L’Aquila.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Autodromo Nazionale Monza: nominato il nuovo CdA di Sias, Redaelli riconfermato presidenteIl nome di Sias torna a essere al centro delle notizie, dopo che il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ufficialmente nominato all’Autodromo Nazionale Monza.
L’Autodromo punta sulla continuità. Svelato il nuovo Cda della Sias. Redaelli confermato presidenteGiuseppe Redaelli resta alla guida dell'Autodromo di Monza dopo che l'assemblea di Sias ha approvato il nuovo Consiglio di amministrazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
