Pd scelto Alberto Nardi Lo storico pediatra proposto agli alleati

Il Partito Democratico ha scelto Alberto Nardi, noto pediatra, come candidato da proporre agli alleati. La decisione è stata presa dopo un periodo di attesa e discussioni interne. Ora la candidatura è ufficiale e la fase di confronto si intensifica, con le forze politiche pronte a definire i prossimi passaggi. La scelta di Nardi segna un passo importante nel percorso politico del partito.

C’è voluto tempo, forse più del previsto, ma alla fine il nome è arrivato e adesso la partita entra davvero nel vivo. A Montignoso, dove la corsa alle amministrative 2026 si gioca prima ancora sugli equilibri interni che sul confronto tra schieramenti, il Partito Democratico ha sciolto le riserve e ha avanzato alla coalizione di centrosinistra la candidatura a sindaco di Alberto Nardi Perna.Un nome che, a dire il vero, circolava già da giorni anche nel dibattito politico locale e che era stato indicato come possibile punto di caduta, ma che fino ad ora era rimasto nel campo delle ipotesi. Oggi invece diventa una proposta ufficiale, nero su bianco, su cui il Pd chiede la convergenza degli alleati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, scelto Alberto Nardi. Lo storico pediatra proposto agli alleati Articoli correlati Hormuz, dalle armi agli alleati: ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirloLo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, è diventato il fulcro di una crisi geopolitica senza precedenti dopo la... Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per... Contenuti utili per approfondire Alberto Nardi Discussioni sull' argomento Pd, scelto Alberto Nardi. Lo storico pediatra proposto agli alleati; Elezioni Montignoso: il Pd candida a sindaco il dottor Alberto Nardi Perna previsioni; Una prospettiva nuova appoggiata sul gran lavoro già fatto. Venerdì 13 marzo alle ore 18.00 appuntamento a Verona per parlare della saga delle "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" di George R.R. Martin e del libro "Dizionario del Trono di Spade" di Alberto Volpi facebook