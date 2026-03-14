Lampo vs Montignoso | la sfida decisiva per il titolo
Domenica 15 marzo 2026 allo stadio Giardinetti si svolge la partita tra Lampo Meridien e Montignoso, due squadre che si affrontano in una sfida importante per il campionato regionale. La capolista Lampo Meridien cerca di mantenere il primo posto, mentre il Montignoso vuole ottenere una vittoria per avvicinarsi alla vetta. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.
La domenica del 15 marzo 2026 segna un punto di svolta cruciale per il campionato regionale, dove la capolista Lampo Meridien difende il primato contro il Montignoso allo stadio Giardinetti. Mentre i pratesi dello Jolo inseguono la vetta con un distacco di sette punti, la corsa ai play-off si accende con scontri diretti tra squadre vicine in classifica come San Marco Avenza e Casalguidi. Le dimissioni improvvise dell’allenatore Rossano Alberti hanno scatenato una fase di instabilità nel settore avenzino, trasformando l’incontro casalingo contro i rivali di Casalguidi in una sfida esistenziale per la salvezza o l’accesso agli spareggi. Il calendario di questa giornata di gara vede otto incontri programmati per le ore 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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