Serie A l' Atalanta piega il Napoli in rimonta | la lotta Champions si infiamma

L'Atalanta ha vinto contro il Napoli grazie a una rimonta, riaccendendo la sfida per la qualificazione in Champions League. La squadra di Raffaele Palladino ha segnato due volte nel secondo tempo, ribaltando il risultato e ottenendo una vittoria importante. La partita si è accesa nel finale, con i bergamaschi che hanno sfruttato un'opportunità per ottenere i tre punti. La lotta europea si fa più intensa con questo risultato.

Una rimonta da. Dea. L'Atalanta di Raffaele Palladino si impone per 2-1 sul Napoli, nella 26a giornata di Serie A, e torna prepotentemente in corsa anche lei per un posto nella prossima Champions League. Al vantaggio azzurro di Baukema nel primo tempo, i nerazzurri replicano con le reti di Pasalic e Samardzic nella ripresa. Con questa vittoria l'Atalanta aggancia a quota 45 punti il Como in classifica a -5 dal Napoli. Anche se la Roma dovesse battere stasera la Cremonese e agganciare gli azzurri di Conte a quota 50, la lotta per la Champions resterebbe apertissima con ben cinque squadre racchiuse in appena cinque punti e con due soli posti a disposizione, visto che Inter e Milan appaiono ormai irragiungibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma avanti due volte, il Napoli risponde. Pari show e la lotta Champions si infiammaRoma segna due volte e si porta avanti, ma il Napoli reagisce immediatamente.

Serie A, si infiamma la corsa Champions: il confronto Como, Atalanta e Bologna tra momento, giocatori chiave e calciomercatoLa corsa alla qualificazione in Champions League si intensifica in Serie A, con Como, Atalanta e Bologna protagoniste di un duello aperto.

