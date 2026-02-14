Giugliano inarrestabile | 3-1 al Trapani la Serie C si infiamma e la lotta promozione si fa più accesa

Il Giugliano ha vinto 3-1 contro il Trapani, un risultato che accende la corsa alla promozione in Serie C. La partita si è giocata il 14 febbraio 2026 e ha visto i padroni di casa imporre il ritmo fin dai primi minuti, segnando due gol nel primo tempo. Con questa vittoria, il Giugliano si avvicina alle prime posizioni della classifica, mentre il Trapani dovrà ora lottare per recuperare punti importanti.

Giugliano batte il Trapani 3-1: una vittoria che infiamma la Serie C. Si è conclusa con il punteggio di 3-1 la sfida tra Giugliano e Trapani, valida per la Serie C e disputata il 14 febbraio 2026. La vittoria del Giugliano, ottenuta davanti al proprio pubblico, consolida la sua posizione in classifica e accende la lotta per la promozione, mentre il Trapani incassa una sconfitta che ne complica i piani. Primi minuti di studio e un equilibrio tattico. L'incontro è iniziato con un Giugliano determinato a imporre il proprio gioco, sostenuto dal calore dei tifosi. La squadra campana ha cercato di prendere il controllo del centrocampo, sviluppando azioni offensive rapide e manovrate.