Napoli | controlli dei Carabinieri due arresti e una denuncia

Durante un'operazione a Poggioreale, i Carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di due persone per droga e a una denuncia per evasione. Sono state identificate 91 persone e segnalate 7, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico nella zona. Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno di sicurezza sul territorio napoletano.

Controlli straordinari a Poggioreale: 91 persone identificate, due arresti per droga e ordine di carcerazione, una denuncia per evasione e 7 segnalazioni. Servizi straordinari nella zona di Poggioreale e nelle vie limitrofe per i Carabinieri, impegnati in un'operazione ad alto impatto. Durante le verifiche sono state identificate 91 persone, di cui 36 già note alle forze dell'ordine, e controllati 46 veicoli, con 17 sanzioni al codice della strada. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Arrestato 24enne con 20 grammi di droga. Tra gli interventi più rilevanti, l'arresto del 24enne Raffaele Maione, residente a Casoria.

I controlli antidroga dei carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di un’altra, sequestrando hashish, cocaina e crack.

Durante un normale servizio di pattugliamento notturno, i carabinieri della Stazione Centro hanno intercettato un giovane di 19 anni in via Nicolò Turrisi, sorprendendolo con una pistola in mano.

Scovata a Napoli una centrale del falso, due arrestati

