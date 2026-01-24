I controlli antidroga dei carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di un’altra, sequestrando hashish, cocaina e crack. L’attività si inserisce in un’azione costante di contrasto alla droga nei quartieri della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire il consumo illecito di sostanze stupefacenti.

E' questo il bilancio di tre diverse attività di controllo del territorio dei militari dell'Arma delle stazioni Olivuzza, San Filippo Neri e Altarello di Baida. Trovato un libro mastro Tre arresti e una denuncia: è questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia San Lorenzo in diversi quartieri della città. In manette sono finiti tre palermitani di età compresa tra i 21 e i 33 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; denunciata per favoreggiamento una donna di 36 anni. I militari della stazione Olivuzza hanno arrestato un 33enne, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, trovato in possesso di 230 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un manoscritto con nomi e somme di denaro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti discussi: Controlli antidroga dei carabinieri, tre arresti e una denuncia: sequestrati hashish, cocaina e crack; Controlli antidroga, i carabinieri denunciano due giovani a Marebbe e Brunico; Contro degrado e droga, i controlli dei carabinieri a Casale Monferrato; Serie di controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole.

Controlli serrati dei carabinieri sul territorio: tutte le sanzioniNella serata del 20 gennaio i carabinieri di Sora sono stati impegnati in un imponente servizio di controllo straordinario del territorio, effettuato su diversi comuni e con numerosi dispositivi di in ... ciociariaoggi.it

Serie di controlli antidroga dei carabinieri nelle scuoleCASALMAGGIORE (Cremona) Massima attenzione dei carabinieri alle realtà scolastiche, specie gli istituti superiori, per prevenire e contrastare lo spaccio ... msn.com

Controlli Polizia a scuola a Modena, in campo cane antidroga e metal detector. L'attività ha coinvolto circa 270 studenti #ANSA x.com

#Milano, controlli antidroga della Polizia di Stato: arrestate due persone per spaccio di #droga, sequestrata ketamina, MDPV, mefedrone, cocaina e cocaina rosa, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. In via Martino Bassi, in #poliziotti del - facebook.com facebook