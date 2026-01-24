Controlli antidroga dei carabinieri tre arresti e una denuncia | sequestrati hashish cocaina e crack

I controlli antidroga dei carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di un’altra, sequestrando hashish, cocaina e crack. L’attività si inserisce in un’azione costante di contrasto alla droga nei quartieri della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire il consumo illecito di sostanze stupefacenti.

E' questo il bilancio di tre diverse attività di controllo del territorio dei militari dell'Arma delle stazioni Olivuzza, San Filippo Neri e Altarello di Baida. Trovato un libro mastro Tre arresti e una denuncia: è questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia San Lorenzo in diversi quartieri della città. In manette sono finiti tre palermitani di età compresa tra i 21 e i 33 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; denunciata per favoreggiamento una donna di 36 anni. I militari della stazione Olivuzza hanno arrestato un 33enne, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, trovato in possesso di 230 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un manoscritto con nomi e somme di denaro.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

