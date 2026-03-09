Sorpreso con un panetto di fumo sotto al sedile dell' auto | 20enne nei guai

Durante un controllo in viale Carlo III a Caserta, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’auto con a bordo un 20enne della provincia di Benevento. Sotto il sedile del veicolo è stato trovato un panetto di hashish di circa 30 grammi, che ha portato alla denuncia del giovane. L’uomo è stato quindi coinvolto in un procedimento legale per possesso di sostanze stupefacenti.

Sorpreso con un panetto di hashish da 30 grammi nascosto sotto il sedile dell'auto. Un 20enne della provincia di Benevento è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta nel corso di un servizio di controllo in viale Carlo III, nel Capoluogo. I poliziotti hanno notato una vettura ferma in un'area di sosta del Vialone. Per questo, insospettiti, si sono avvicinati al veicolo a bordo del quale c'erano tre giovani. I tre sono stati invitati a scendere dalla macchina ma si sono mostrati nervosi e agitati al controllo. In particolare il 20enne che si rifiutava di lasciare il veicolo. Un atteggiamento che ha fatto aumentare i sospetti da parte degli agenti che hanno deciso di procedere con una perquisizione piuttosto accurata.