Enel investirà 53 miliardi entro il 2028 Piazza Affari brinda al nuovo Piano

Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro entro il 2028, spinto dalla crescente domanda di energia rinnovabile. La decisione deriva dall’esigenza di modernizzare le reti e ridurre le emissioni di CO2. La notizia ha fatto salire le azioni in Borsa, dimostrando fiducia degli investitori nel progetto. La strategia mira anche ad ampliare la presenza nel settore delle fonti rinnovabili, puntando a un futuro più sostenibile.

di Jessica Castagliuolo Un piano "ipersolido" che piace al mercato perché "abbiamo un miglior profilo sui rischi". Commenta così l’ad di Enel Flavio Cattaneo l’andamento del titolo a Piazza Affari che, nella giornata di ieri, dopo la presentazione della strategia industriale per il triennio 20262028, ha guadagnato terreno, in rialzo del 6,8% a 9,7 euro per azione. Le rassicurazioni arrivano dopo l’approvazione del Dl Bollette, del cui impatto potenziale "abbiamo già tenuto conto nella nostra strategia per i prossimi tre anni" ha spiegato l’ad agli analisti. Un impatto cumulato "pari a circa 2 miliardi, ma abbiamo introdotto misure per compensare a 1,8 miliardi", ha precisato il cio Stefano De Angelis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

