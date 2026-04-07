Obiettivo | Albania nelle Ue entro il 2027 Parola del ministro degli esteri

Il ministro degli esteri ha annunciato che l’obiettivo è portare l’Albania nell’Unione europea entro il 2027. Tra i Paesi candidati, l’Albania si trova tra i più avanti, con Bruxelles che ha aperto tutti i capitoli negoziali in 13 mesi. Questa rapida progressione la colloca accanto al Montenegro, che ha ottenuto risultati simili nel processo di adesione.

Tra i Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea, l’Albania è oggi indicata da Bruxelles come uno dei dossier più avanzati, insieme al Montenegro, con l’apertura di tutti i capitoli negoziali in soli 13 mesi. In una fase in cui il tema dell’allargamento è tornato al centro del dibattito europeo, Tirana punta ad accelerare il negoziato di adesione, rivendicando i progressi compiuti negli ultimi mesi e confermando l’obiettivo di chiudere la parte tecnica del processo entro la fine del 2027. Per fare il punto sul percorso albanese verso l’UE, sulle riforme ancora necessarie, sul rapporto con i cittadini e sul ruolo di Tirana nello scenario regionale e nei rapporti con l’Italia, Focus Europe ha intervistato Ferit Hoxha, ministro per l’Europa e gli Affari esteri dell’Albania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Obiettivo: Albania nelle Ue entro il 2027”. Parola del ministro degli esteri Leggi anche: Il ministro degli esteri rivendica: contatti con Lavrov durante i summit Ue Il ministro degli Esteri spagnolo Albares si pronuncia sulla sicurezza UE: serve “un esercito europeo”Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, si è espresso in merito alle incertezze geopolitiche e la necessità di esercitare il pieno...