Alta Irpinia AV – Truffe online e raggiri informatici | sei persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Montella

Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Montella in Alta Irpinia, tra Montella e Montemarano, con l’accusa di aver commesso truffe online e telefoniche. Le indagini hanno riguardato raggiri sentimentali e truffe ai centri scommesse. Le autorità hanno identificato e segnalato i sospetti dopo aver raccolto elementi di prova relativi ai loro comportamenti illeciti.

Truffe online e telefoniche in Alta Irpinia: sei denunciati dai Carabinieri tra Montella e Montemarano per raggiri sentimentali e ai centri scommesse.. Prosegue l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri in Alta Irpinia. A conclusione di due distinte attività investigative, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie complessivamente sei persone, ritenute responsabili del reato di truffa in concorso. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato quattro soggetti residenti nella provincia di Caserta. Le indagini sono scaturite dalla segnalazione da parte di una donna del posto che aveva intrapreso una relazione sentimentale online con un uomo presentatosi con false generalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Alta Irpinia (AV) – Truffe online e raggiri informatici: sei persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Montella Articoli correlati Alta Irpinia, truffe online e raggiri informatici: denunciate sei personeProsegue l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri in Alta Irpinia. Truffe online e telefoniche, sei persone denunciate dai CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiProsegue l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri in Alta Irpinia. Tutti gli aggiornamenti su Alta Irpinia Discussioni sull' argomento Sicurezza in Alta Irpinia, la Prefettura convoca l’area pilota. Repole: investiamo in tecnologie; Armi e ricettazione, operazione dei Carabinieri in Alta Irpinia: 5 arresti; Truffe online. Denunciate quattro persone. I consigli della Polizia di Stato; Truffe anziani: l’Arma spiega come difendersi. Truffe online e raggiri informatici: sei persone denunciate dai carabinieriProsegue l'attività di contrasto alla criminalità nelle aree interne con ottimi risultati ... msn.com Alta Irpinia, truffe online: sei denunciati dai Carabinieri di Montella #altairpinia #Carabinieri #truffeonline #Montella - facebook.com facebook Sgominata banda armata in Alta Irpinia, cinque arresti x.com