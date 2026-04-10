Montecucco da scoprire Qualità e complessità

Il territorio di Montecucco si trova ai piedi di una montagna antica e misteriosa, un tempo vulcano, conosciuta come l’Amiata. Questa zona è caratterizzata da un paesaggio suggestivo e da un patrimonio naturale di grande rilievo. La regione è al centro di attività agricole e vitivinicole, con produzioni che riflettono le caratteristiche del territorio. La sua complessità geologica e storica la rendono un esempio unico nel panorama locale.

Un territorio magico. Ai piedi della montagna incantata, la montagna misteriosa e antica, l’Amiata che fu vulcano. Vigne antiche, con vicini nobili: a nord il Brunello di Montalcino, e tutto lo splendore della Val d’Orcia; a ovest le Colline Metallifere, le bellezze di Massa Marittima; a sud il Morellino di Scansano, la Maremma, poco più lontano il tirreno con lo skyline di Montecristo. Incastonato così, il Montecucco rivela tutta la sua bellezza, e sprigiona tutto il suo potenziale nelle vigne. Il Montecucco si presenta a Vinitaly nello stand consortile, siamo nel padiglione 9, l’ormai consolidata "casa" delle vigne di Toscana. Lo stand è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Educare alla complessità: ciclo di webinar gratuiti organizzato da Deascuola e A2ALa scuola non è solo il luogo dell’apprendimento: è uno dei primi e più importanti presìdi civili della nostra società.

Posa delle prime pietre a parco Montecucco per le aule didattiche progettate dagli studenti del TramelloIl progetto “We Can Lab” coinvolge anche l'Itas Raineri Marcora, la media Italo Calvino , il 7° e l'8° Circolo didattico con classi della primaria e...

Temi più discussi: Montecucco Doc e Docg. In Veneto si parlerà di biodistretto e 33 etichette; Montecucco a Vinitaly con ottimismo: crescita, sostenibilità e promozione internazionale; Soccorso alpino salva due escursionisti bloccati sul Monte Cucco.

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Buongiorno da Roberta Montecucco, volto storico della nostra Azienda assunta nel 1988, coordinatrice infermieristica del Servizio Attività Motoria, diretto dalla dr.ssa Laura Brusamolin e afferente al Dipartimento di Prevenzione con sede al Complesso Soc - facebook.com facebook