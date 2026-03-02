Educare alla complessità | ciclo di webinar gratuiti organizzato da Deascuola e A2A

Un ciclo di webinar gratuiti, organizzato da Deascuola e A2A, si concentra sul tema dell’educazione alla complessità. L’iniziativa coinvolge insegnanti, studenti e genitori, offrendo strumenti e spunti per affrontare le sfide dell’istruzione moderna. La scuola viene presentata come un presidio fondamentale della società, oltre che come ambiente di formazione. L’evento mira a stimolare riflessioni e discussioni sul ruolo educativo in un mondo in evoluzione.

La scuola non è solo il luogo dell'apprendimento: è uno dei primi e più importanti presìdi civili della nostra società. È qui che si impara a convivere nelle differenze, a dare peso alle parole, a riconoscere il valore dell'altro. Le Indicazioni Nazionali e l'Agenda 2030 invitano a lavorare su educazione, rispetto, cittadinanza attiva, stereotipi, parità di genere e uso responsabile del digitale.

