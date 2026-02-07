Cani smarriti a Montecorvino Rovella | l' appello per ritrovare due lupette

Due lupette si sono perse giovedì sera a Montecorvino Rovella. Le due cagnoline, dotate di microchip e pettorina, sono state viste l’ultima volta nella zona dei Picentini. La famiglia ha già avviato l’appello sui social e invita chiunque le abbia viste a contattarla subito. La ricerca continua senza sosta, sperano di riabbracciare presto le loro amiche a quattro zampe.

Due lupette sono scomparse giovedì sera a Montecorvino Rovella. Gli animali, regolarmente dotati di microchip e al momento dello smarrimento provvisti di pettorina, sono attivamente ricercati in tutta l'area dei Picentini. La mobilitazione è scattata immediatamente dopo la segnalazione della proprietaria, supportata dalle volontarie locali e dai referenti delle strutture di accoglienza della zona. L'obiettivo è circoscrivere l'area degli avvistamenti per permettere il recupero in sicurezza degli animali. "Si può aiutare chi perde i cani anche se non sono i nostri", ha dichiarato Gianna Senatore, referente del Canile di Nocera, sottolineando l'importanza della solidarietà della comunità locale nelle prime ore della scomparsa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Montecorvino Rovella Montecorvino Rovella, 70enne trovato morto in casa Violenza di genere, a Montecorvino Rovella inaugurata la "Panchina rossa" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montecorvino Rovella Ritrovare il cane smarrito con l'AI di Ring: come funzionaRing apre Search Party: l'AI analizza i video delle telecamere vicine per aiutare a ritrovare cani smarriti, coinvolgendo la comunità. punto-informatico.it Piscina Comunale Macchia di Montecorvino Rovella facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.