Montecorvino Rovella presentato il nuovo calendario della raccolta differenziata | Comincia una nuova fase

Questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Montecorvino Rovella, è stato presentato il nuovo calendario della raccolta differenziata. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con Sarim, segna l'inizio di una fase rinnovata per il servizio di igiene urbana nel territorio. La comunicazione intende fornire ai cittadini informazioni chiare e dettagliate per favorire una gestione più efficace dei rifiuti e promuovere comportamenti sostenibili.

Al centro del nuovo modello operativo vi è l’introduzione della raccolta a settimane alterne del secco indifferenziato e vetro, che entrerà in vigore a partire dal 2 febbraio, insieme alla raccolta quindicinale del vetro Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Montecorvino Rovella, la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di igiene urbana realizzato in collaborazione con Sarim. L’incontro ha segnato ufficialmente l’avvio di una nuova fase nella gestione dei rifiuti cittadini, orientata al miglioramento della raccolta differenziata, alla riduzione del rifiuto indifferenziato e a una gestione più efficiente e sostenibile dell’intero ciclo ambientale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Montecorvino Rovella, nuova fase per la raccolta rifiuti: martedì la presentazioneIl Comune di Montecorvino Rovella, in collaborazione con Sarim, presenta una nuova fase del servizio di raccolta rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della differenziata, ridurre i rifiuti indifferenziati e ottimizzare la gestione complessiva del ciclo dei rifiuti.

