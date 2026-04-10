Montecarlo Sinner implacabile con Aliassime | arriva la semifinale del torneo

A Montecarlo, il giovane tennista italiano ha superato il suo avversario in due set, confermando la sua forma nel torneo. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3 e 6-4, garantendogli l'accesso alla semifinale. La sfida si è svolta sulla terra battuta del torneo, attirando l’attenzione di pubblico e media presenti sul posto. La prossima partita è programmata per domani, in una delle fasi decisive del torneo.

Montecarlo, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner vola in semifinale a Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero sette del mondo, nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Partita senza particolari patemi per Sinner, che dopo essersi visto annullare le prime due palle break del match, ruba la battuta ad Auger-Aliassime alla quarta occasione, piazzando il break che decide il primo set nel sesto game. Un solo break, questa volta al settimo game, decide anche il secondo parziale, con Sinner che trova così la semifinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sinner implacabile vola in semifinale a Montecarlo. Battuto in due set Auger-Aliassime: chi deve affrontare al prossimo turnoJannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking),... Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime. Temi più discussi: Atp Montecarlo: Sinner supera Humbert 6-3; 6-0, avanti anche Alcaraz; Tennis Tracker: segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; Sinner-Machac Montecarlo 2026: orario, dove vederla in TV e precedenti dell’ottavo di finale. Jannik Sinner non dà scampo ad Auger-Aliassime e torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anniContinua la marcia nei Masters 1000 di Jannik Sinner. Dopo il Sunshine Double con i successi ad Indian Wells e Miami, il numero due del mondo ha raggiunto ... oasport.it L'azzurro numero due al mondo travolge il canadese e contenderà a Zverev un posto per l'ultimo atto del Masters 1000 monegascoIl numero due azzurro punta all'ennesimo record della sua stagione: nel mirino la finale, l'ennesima stagionale ... tuttosport.com Montecarlo, Alcaraz e Sinner a un passo dalla finale che vale titolo e numero uno del mondo - facebook.com facebook #Alcaraz risponde a #Sinner: travolto Bublik, anche lo spagnolo in semifinale a Montecarlo x.com