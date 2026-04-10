Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il suo match contro il canadese Auger-Aliassime in due set, senza lasciare spazio all'avversario. L'italiano ha mostrato un gioco solido, mentre l'avversario ha tentato di resistere con tentativi di difesa sul servizio, ma senza successo. Ora Sinner si prepara alla semifinale, dove affronterà il tedesco Zverev.

Provare a difendere strenuamente i turni di battuta non è bastato: mani sui fianchi e testa bassa per lo più, il canadese Auger-Aliassime si è dovuto arrendere a Jannik Sinner in due set. Ai quarti contro il canadese l’azzurro, numero 2 del ranking, passa con un netto 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. E ora il campione di Sesto Pusteria avanza a passi ben distesi verso le semifinali del torneo di Montecarlo, dove il tabellone di oggi segna già Alexander Zverev come primo semifinalista. Il tedesco, n. 3 del ranking, ha superato in due set il talento brasiliano Joao Fonseca, n. 40, in poco più di due ore e quaranta minuti di gioco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Montecarlo, Sinner è un rullo compressore: Auger-Aliassime Ko in due set. Ora la sfida della semifinale è con Zverev

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

ATP Montecarlo, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e conquista la semifinale: incontrerà ZverevDopo qualche acciacco fisico accusato nel turno precedente, l’azzurro ha risposto sul campo con una prestazione solida e senza cali.

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Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

A Montecarlo Sinner piega Auger-Aliassime, è in semifinale contro ZverevMONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è approdato alle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo 1000 della stagione, il primo sul rosso, dotato di un montepremi totale pari a 6. gazzettadiparma.it

Montecarlo: Sinner batte in due set Auger Aliassime, in semifinale sfiderà Zverev x.com

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook