In un match disputato a Montecarlo, il tennista italiano ha superato in due set il canadese, con parziali di 6-3 e 6-4, qualificandosi per la semifinale del torneo. Dopo un periodo segnato da problemi fisici, l’atleta ha mostrato una prestazione solida. Ora affronterà il tedesco Zverev nella prossima fase della competizione.

Dopo qualche acciacco fisico accusato nel turno precedente, l’azzurro ha risposto sul campo con una prestazione solida e senza cali. Il primo set è stato gestito con grande autorità:Sinnerha strappato il servizio nel sesto gioco e ha chiuso 6-3 senza concedere palle break, dimostrando grande continuità al servizio e negli scambi. Nel secondo parziale il canadese ha alzato il livello, rendendo più equilibrato il confronto. Sinner ha però mantenuto lucidità nei momenti chiave, salvando anche una palla break grazie a una prima vincente oltre i 200 kmh. Il punto di svolta arriva nel settimo game, quando l’italiano piazza il break decisivo con una risposta spettacolare e uno smash vincente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e conquista la semifinale: incontrerà Zverev

Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicinoRoma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove...

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

Temi più discussi: Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; Sinner soffre di guai fisici ma vola ai quarti: ora sfida a Auger-Aliassime; Tennis, Atp Montecarlo: Sinner e Alcaraz volano ai quarti dopo un blackout; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Machac in tre set e va ai quarti. Berrettini out.

Atp Montecarlo: Sinner batte Auger-Aliassime 6-3, 6-4 e conquista la semifinaleJannik Sinner ha battuto in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la semifinale al torneo Atp1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo ha condotto in porto una g ... ansa.it

Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale: incontrerà ZverevJannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per la sfida dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 2 del mondo, scenderà in campo nel secondo match sul ... tg24.sky.it

BUSINESS AS USUAL FOR WORLD NO 1 JANNIK SINNER. YES World No 1 after Monte Carlos Masters ! Jannik Sinner gets the job done in straight sets against Felix Auger-Aliassime to storm into another Semifinal. Many Many congratulations Jannik - facebook.com facebook

Sinner implacabile vola in semifinale a Montecarlo. Battuto in due set Auger-Aliassime: chi deve affrontare al prossimo turno x.com