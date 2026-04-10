Sul campo centrale del Country Club intitolato a Ranieri III, Felix Auger Aliassime e Jannik Sinner si preparano a iniziare la loro partita, con la possibilità di incontrare in semifinale uno tra Zverev e Fonseca, che apriranno il programma. La sfida si svolgerà il 10 aprile 2026 a Monte Carlo, con pronostici e quote già disponibili per gli appassionati di tennis.

Felix Auger Aliassime e Jannik Sinner inizieranno la loro partita sapendo già chi incontreranno eventualmente in semifinale tra Zverev e Fonseca che apriranno il programma sul campo centrale del Country Club intitolato a Ranieri III. Il canadese ha continuato la sua migliore prestazione di sempre a Monte Carlo, accedendo ai quarti di finale dopo il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Jannik Sinner, Monte Carlo 10-04-2026

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