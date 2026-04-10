Monte Carlo 2026 p 3 | Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti!

Durante i quarti di finale a Monte Carlo 2026, Sinner e Alcaraz si sono trovati ad affrontare delle difficoltà. Sinner ha subito un calo fisico all'inizio del secondo set e, con Machá che rischiava di perdere il controllo, il match è proseguito al terzo set. Entrambi i giocatori hanno dovuto lottare duramente per mantenere il ritmo e avanzare nella competizione.

Beach zone: chi è Davide Borraccino? Dal debutto con Lupo alla chiamata azzurra Un calo fisico ad inizio secondo set e Tomáš Machác rischia tutto costringono Jannik Sinner al terzo. Stessa cosa per Carlos Alcaraz, rallentato da troppi errori. Adesso per il n. 1 sfida inedita con Sasha Bublik. João Fonseca facile su Matteo Berrettini, poco assistito dal servizio. Valentin Vacherot in rimonta può fare il colpaccio??? Questi e tanti altri temi nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 8:45!??? Con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco?? Partecipa in chat con domande e commenti! Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti! Monte-Carlo, Sinner ai quarti: Machac battuto in tre setL’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set. Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo: Andreozzi e Guinard ai quarti per walkoverL’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare. Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti! Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; RECAP del Day 3 di Monte Carlo: successi per Sinner, Alcaraz e Berrettini, out Darderi; La guida al Masters 1000 di Monte-Carlo; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi. Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti!Un calo fisico ad inizio secondo set e Tomáš Machá? rischia tutto costringono Jannik Sinner al terzo. Stessa cosa per Carlos Alcaraz, rallentato da troppi ... oasport.it ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari venerdì 10 aprile, ordine di gioco, streamingLa giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel ... oasport.it Quarti definiti a Monte-Carlo È tempo di pronostici TennisTv - facebook.com facebook #Tennis, #Sinner ai quarti a Monte-Carlo Tomas Machac battuto 6-1, 6-7, 6-3, ora Felix Auger-Aliassime x.com