Monte-Carlo Sinner ai quarti | Machac battuto in tre set

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo Masters 1000 di Monte-Carlo, battendo in tre set il tennista ceco. L’azzurro ha vinto con i punteggi di 6-1, 6-7 e 6-3, nonostante abbia manifestato alcune difficoltà fisiche nel terzo set. Questa è la quarta volta che Sinner raggiunge questa fase del torneo monegasco.

L’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set. Per Sinner è la quarta presenza nei quarti del Masters 1000 monegasco. Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 della stagione in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. L’azzurro supera il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 al termine di una sfida durata due ore e un minuto. Per il 24enne altoatesino si tratta della quarta presenza tra i migliori otto del torneo monegasco, ottenuta al termine di un match non privo di difficoltà, soprattutto nella parte centrale dell’incontro. 🔗 Leggi su Sportface.it Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo: Andreozzi e Guinard ai quarti per walkoverL’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare. Australian Open, Alcaraz vola ai quarti: battuto Paul in tre set. Avanza anche ZverevLo spagnolo numero uno del mondo supera Tommy Paul e centra i quarti per il terzo anno consecutivo a Melbourne. Sinner a Montecarlo, il sorteggio nasconde più insidie del previsto Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Tennis: a Montecarlo Sinner parte forte, ma 'l'obiettivo è Parigi'; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Ok Berrettini; Pronostico Sinner-Machac quote ottavi Masters 1000 Montecarlo. Tennis: Montecarlo; Sinner supera Machac e accede ai quartiContinua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas M ... ansa.it LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E' SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI ... oasport.it MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, sarà Sinner-Machac agli ottavi: il ceco ha battuto F. Cerundolo in due set (7-6, 6-3) #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com