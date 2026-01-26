Catania operazione antidroga dei carabinieri | 14 misure cautelari

I Carabinieri di Catania hanno condotto un’importante operazione a Randazzo, portando all’esecuzione di 14 misure cautelari. Le persone coinvolte sono accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione e cessione di droga, oltre a furto aggravato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di sostanze illecite nella zona.

Vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania a Randazzo, dove è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate a vario titolo, e in concorso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione di droga e furto aggravato. All'operazione, cui hanno preso parte circa cento militari, hanno partecipato anche reparti specializzati dell'Arma, tra cui lo Squadrone eliportato "Cacciatori di Sicilia", il 12° Nucleo elicotteri di Catania, il Nucleo cinofili di Nicolosi e la Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento "Sicilia".

