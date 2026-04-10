Durante le ultime settimane si sono susseguite voci riguardo a possibili modifiche al formato di qualificazione ai Mondiali 2026. Secondo quanto riportato da una fonte statunitense, la FIFA starebbe considerando l’introduzione di uno spareggio intercontinentale nel caso in cui l’Iran dovesse rinunciare alla partecipazione. Questa ipotesi potrebbe mantenere in corsa anche l’Italia, che attualmente sta cercando di qualificarsi attraverso le fasi ufficiali.

Dagli Stati Uniti l’indiscrezione di The Athletic: la FIFA valuta uno spareggio intercontinentale in caso di forfait dell’Iran Si riaccende una flebile speranza per la Nazionale italiana di calcio in vista dei Mondiali 2026. Secondo quanto riportato da The Athletic, la FIFAstarebbe valutando una soluzione alternativa in caso di esclusione della Nazionale iraniana di calcio:un possibile “super playoff” intercontinentale. L’idea sarebbe quella di organizzare, a ridosso dell’inizio della competizione,uno spareggio tra alcune delle nazionali rimaste escluse, con sede negli Stati Uniti, uno dei Paesi ospitanti del torneo insieme a Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mondiali 2026, spunta l’ipotesi “super playoff” Italia ancora in corsa?

Leggi anche: L’Italia ripescata ai Mondiali? C’è l’ipotesi di un ‘super playoff’ tra le nazionali escluse

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff!

Temi più discussi: Tra l’Italia e il tracollo Mondiale spunta un 14enne: Eroe nazionale in Bosnia, portiamolo con noi; Mondiali, quanto costa l'eliminazione dell'Italia? L'impatto economico del ko: tra sponsor, premi e diritti tv (di Dazn e Rai) in fumo decine di milioni; ? Italia eliminata Mondiali 2026: la spunta la Bosnia ai rigori; Italia fuori dai Mondiali 2026, quanto costa il flop degli azzurri a Rai e Dazn.

L'Italia ripescata ai Mondiali? Spunta l'ipotesi di un 'super playoff' tra le nazionali escluse (per sostituire l'Iran)L’Italia potrebbe ancora rientrare nella corsa ai Mondiali 2026 grazie a uno scenario inedito allo studio della Fifa. L’idea di un ... msn.com

Italia ai Mondiali con Conte: la vendetta di Antonio, spunta la verità sulla Nazionale e sul NapoliItalia ai Mondiali con Conte: la vendetta di Antonio, la verità sulla Nazionale e sul Napoli. Il ritorno da CT previsto solo nel 2028, la priorità è il rinnovo. sport.virgilio.it

Italia ripescata ai Mondiali Il "super playoff" tra escluse come ultima spiaggia. L'idea della Fifa e i tempi - facebook.com facebook

#Mondiali 2026, la FIFA sceglie gli arbitri: c'è un italiano e anche Taylor x.com