LIVE Italia-Svizzera Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre in corsa per i playoff!

Alle ore 15.43, la partita tra Italia e Svizzera nel Mondiale di curling femminile 2026 è in corso. Le svizzere, già qualificate ai playoff, hanno un record di nove vittorie e una sola sconfitta. La squadra italiana cerca di ottenere un risultato utile per avanzare nella competizione. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Svizzera con un record pazzesco sin qui: le elvetiche, già certe della qualificazione alla fase finale del torneo, viaggiano con uno score di 9 vittorie e 1 sola sconfitta. 15.40 Tutto pronto a Calgary per vivere una nuova sessione di partite in questo Mondiale Femminile 2026 di Curling. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio per una sfida da “Mission Impossible” quella di provare a superare la Svizzera, vice-campionessa olimpica in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff! Articoli correlati LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di... Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Tutto quello che riguarda LIVE Italia Svizzera Mondiali curling... Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza. A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook