Roma lesione per Vaz e Dybala in bilico | Gasperini rivoluziona l’attacco Ricorso al TAR per i tifosi

La Roma si ritrova con un altro problema in attacco. Robinio Vaz si è infortunato al soleo sinistro durante l’allenamento e rischia di saltare le prossime partite. Il tecnico Gasperini dovrà trovare una soluzione senza uno dei suoi uomini più giovani e promettenti. Nel frattempo, i tifosi stanno preparando un ricorso al TAR per protestare contro alcune decisioni prese dalla società.

Tegola muscolare in casa Roma. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con l’ennesimo stop stagionale: Robinio Vaz ha riportato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Per il difensore si prospetta uno stop di almeno 15 giorni, saltando così il prossimo impegno contro il Cagliari. La situazione resta critica anche per Paulo Dybala. L’argentino, ancora tormentato dal dolore al ginocchio, tenterà il rientro in gruppo nella seduta odierna. In caso di esito negativo, lo staff tecnico opterà per il forfait precauzionale per non compromettere la successiva trasferta di Napoli. In dubbio anche Ferguson (destinato al massimo alla panchina) ed El Shaarawy, entrambi ancora ai box. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, lesione per Vaz e Dybala in bilico: Gasperini rivoluziona l’attacco. Ricorso al TAR per i tifosi Approfondimenti su Roma Vaz Gasperini recupera Dybala e Ferguson: lesione per Vaz, Vasquez vola in Turchia Perugia-Ternana, il ‘Tar’ respinge il ricorso: in bilico la partecipazione dei tifosi rossoverdi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Vaz Argomenti discussi: Roma, subito stop per Vaz: c’è lesione, i tempi di recupero; Verso Roma-Cagliari, Dybala ed Hermoso in dubbio. Vaz ko; Roma, infermeria affollata: lesione per Vaz, si ferma anche Hermoso; Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari. Roma, infortunio per Robinio Vaz. Dybala ed Hermoso in dubbio per il CagliariL'attaccante arrivato dal Marsiglia costretto a fermarsi per infortunio. Robinio Vaz si è infatti procurato una lesione muscolare di primo grado al polpaccio che lo costringerà a uno stop di almeno qu ... sport.sky.it Roma, si riempie l’infermeria: lesione per Vaz, si ferma ancora Hermoso. Possibile assenza col CagliariGuai in vista per Gian Piero Gasperini a pochi giorni dalla gara casalinga contro la squadra di Pisacane in programma lunedì sera ... calciocasteddu.it Lesione di primo grado al soleo sinistro per Vaz https://www.pagineromaniste.com/roma-stop-per-vaz-lesione-di-primo-grado-al-soleo-sinistro/ facebook La #Roma perde Robinio #Vaz, c’è lesione x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.