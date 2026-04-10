Le intense piogge che hanno interessato il Molise negli ultimi giorni hanno provocato allagamenti e numerose frane, in particolare nel Basso Molise e nelle aree interne. Il settore agricolo della regione ha subito danni significativi a causa delle inondazioni e degli smottamenti del terreno, che hanno compromesso molte colture e messo a rischio le attività agricole locali. I numeri delle frane registrate superano le 23.000 unità.

I danni provocati dalle recenti piogge torrenziali hanno colpito duramente il settore primario molisano, con l’alluvione che ha sommerso diverse colture nel Basso Molise e causato smottamenti nelle zone interne. Le verifiche effettuate dai tecnici di Coldiretti, incrociate con i resoconti diretti degli operatori agricoli, evidenziano una situazione di forte disagio per vigneti, oliveti e frutteti, oltre alle distese di ortaggi sommerse dall’acqua. Nelle aree più elevate, la stabilità del terreno è stata compromessa da frane che ostacolano la circolazione sulle strade rurali e interne. La fragilità geologica e il rischio per la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise sotto l’acqua: 23mila frane minacciano l’agricoltura

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