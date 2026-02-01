Allerta meteo a Messina | evacuazioni in corso in zona Ritiro per rischio frane e allagamenti

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla zona di Ritiro, a Messina. Le piogge intense hanno provocato frane e allagamenti, portando le autorità a ordinare l’evacuazione di alcune case. Gli abitanti si spostano in fretta, mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza la zona. La situazione rimane critica e le squadre di emergenza sono sul posto per monitorare la situazione.

Un’emergenza meteo ha colpito la zona di Ritiro, a Messina, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di alcune famiglie. Il pericolo è scaturito da un violento smottamento di una collina adiacente agli insediamenti abitativi, causato dalle intense precipitazioni che da giorni interessano la provincia. L’area, già vulnerabile per la sua topografia, ha mostrato segni di instabilità con il proseguire delle piogge, mettendo in allarme i tecnici del suolo e le forze dell’ordine. Le autorità hanno immediatamente bloccato l’accesso alla zona, chiudendo al traffico strade e percorsi interni, con il coordinamento di vigili del fuoco e polizia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Protezione Civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo gialla per martedì 6 gennaio 2026, riguardante temporali, neve, rischio frane e allagamenti.

